  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

السلطات الأمريكية تفرج عن أخ خالد مشعل بعد سجنه 17 عاما (صور وفيديو)

الجمعة 13 ديسمبر 2024 08:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
السلطات الأمريكية تفرج عن أخ خالد مشعل بعد سجنه 17 عاما (صور وفيديو)



واشنطن/سما/

أفرجت السلطات الأمريكية الجمعة، عن مفيد مشعل، الأخ غير الشقيق لرئيس حركة “حماس” في الخارج خالد مشعل، بعد نحو 17 عاما من السجن، وفق مصدر عائلي.

وكتب يوسف حامد، ابن شقيقة مفيد مشعل، على انستغرام: “اللهم لك الحمد، بعد 17 سنة خالي يبتسم للحرية، ان شاء الله في ميزان حسناته، الله يفرج على جميع الأسرى المسلمين في جميع بقاع الأرض”.

وأرفق يوسف صورا وفيديوهات لمشعل بعد الإفراج عنه من سجون الولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة اعتقلت مفيد مشعل عام 2008، وحكمت عليه بالسجن لمدة 20 عاما، بتهمة دعم حركة “حماس”، بحسب تقارير إعلامية فلسطينية.

واتهم مشعل بالعمل مع منظمة “الأرض المقدسة” المتهمة بتمويل “حماس”، وهو ما نفته المنظمة آنذاك وقالت إن “أنشطتها تهدف لتقديم المعونات والإغاثة من الكوارث إلى اللاجئين الفلسطينيين”.

وتعود أصول خالد مشعل لبلدة سلواد شرق رام الله، ويرأس حركة “حماس” بالخارج، وسبق أن شغل منصب رئيس المكتب السياسي للحركة منذ العام 1996 إلى العام 2017.

أنشئت المؤسسة الخيرية عام 1988 وكان اسمها “صندوق الأرض المحتلة”، قبل أن يتحول اسمها عام 1992 إلى “مؤسسة الأرض المقدسة للإغاثة والتنمية”، وهي غير ربحية معفاة من الضريبة، مقرها الرئيسي بمدينة ريتشاردسون بتكساس، وكان لها مكاتب في نيوجرسي وكاليفورنيا وإلينوي.

ومفيد مشعل يحمل الجنسيتين الأردنية والأمريكية، واعتقل في الولايات المتحدة مع أربعة من أفراد المنظمة ووجهت لهم تهم دعم حركة “حماس”.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد..إعلامي مصري شهير: إذا سقطت دمشق فعلى القاهرة أن تستعد لمعركة المصير

إيهود باراك: مات بطلا وكان موهوبا نجح في خداع نتنياهو..

عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة مروعة نفذتها طائرات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

نتنياهو مخاطبا الشعب الايراني: الضربات الإسرائيلية في غزة ولبنان أثارت “ردود فعل متسلسلة” ستغير وجه المنطقة

«أبو شهاب» يحدّثكم من الحارة...«الجديدة»!

تقرير يكشف ساعات الأسد الأخيرة في سوريا.. خداع ويأس وهروب

موجة التحريض الإسرائيلي تتصاعد: لحملة عسكرية شاملة على اليمن

الأخبار الرئيسية

photo_2024-12-13_17-14-42

سوليفان: لدينا مهمة واحدة لننجزها في غزة

photo_2024-12-13_19-36-38

الجيش الإسرائيلي يحرق عددا كبيرا من المنازل على دوار أبو الجديان شمالي قطاع غزة

"إسرائيل" وتحديات عام 2025: هل تستهلها بصفقة مع حماس؟

20241120113314afpp-afp_36mq6bl.h-730x438

إنترسبت: لماذا يواصل الكونغرس حماية "إسرائيل" وإخفاء أرقام ضحايا حرب غزة؟

2183887423

تفاصيل محاولات القاهرة لإثناء الرئيس عباس عن رفضه لجنة إدارة غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية