السلطات الأمريكية تفرج عن أخ خالد مشعل بعد سجنه 17 عاما (صور وفيديو)

واشنطن/سما/

أفرجت السلطات الأمريكية الجمعة، عن مفيد مشعل، الأخ غير الشقيق لرئيس حركة “حماس” في الخارج خالد مشعل، بعد نحو 17 عاما من السجن، وفق مصدر عائلي.

وكتب يوسف حامد، ابن شقيقة مفيد مشعل، على انستغرام: “اللهم لك الحمد، بعد 17 سنة خالي يبتسم للحرية، ان شاء الله في ميزان حسناته، الله يفرج على جميع الأسرى المسلمين في جميع بقاع الأرض”.

وأرفق يوسف صورا وفيديوهات لمشعل بعد الإفراج عنه من سجون الولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة اعتقلت مفيد مشعل عام 2008، وحكمت عليه بالسجن لمدة 20 عاما، بتهمة دعم حركة “حماس”، بحسب تقارير إعلامية فلسطينية.

واتهم مشعل بالعمل مع منظمة “الأرض المقدسة” المتهمة بتمويل “حماس”، وهو ما نفته المنظمة آنذاك وقالت إن “أنشطتها تهدف لتقديم المعونات والإغاثة من الكوارث إلى اللاجئين الفلسطينيين”.

وتعود أصول خالد مشعل لبلدة سلواد شرق رام الله، ويرأس حركة “حماس” بالخارج، وسبق أن شغل منصب رئيس المكتب السياسي للحركة منذ العام 1996 إلى العام 2017.

أنشئت المؤسسة الخيرية عام 1988 وكان اسمها “صندوق الأرض المحتلة”، قبل أن يتحول اسمها عام 1992 إلى “مؤسسة الأرض المقدسة للإغاثة والتنمية”، وهي غير ربحية معفاة من الضريبة، مقرها الرئيسي بمدينة ريتشاردسون بتكساس، وكان لها مكاتب في نيوجرسي وكاليفورنيا وإلينوي.

ومفيد مشعل يحمل الجنسيتين الأردنية والأمريكية، واعتقل في الولايات المتحدة مع أربعة من أفراد المنظمة ووجهت لهم تهم دعم حركة “حماس”.