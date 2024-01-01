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شهيد برصاص الاحتلال في بلدة بيت عوا جنوب الخليل

الجمعة 13 ديسمبر 2024 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد برصاص الاحتلال في بلدة بيت عوا جنوب الخليل



الخليل/سما/

استشهد ظهر اليوم الجمعة، شاب من ذوي الإعاقة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت عوا غرب الخليل.

وقال مدير مستشفى دورا الحكومي محمد ربعي إن الشاب محمد أحمد حسين مسالمة (23 عاما) وصل إلى قسم الطوارئ دون أن تتمكن الطواقم الطبية من إنقاذ حياته، جراء إصابته برصاصة في الصدر، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت عوا.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وأطلقت الرصاص الحي بشكل عشوائي صوب المواطنين ما أدى إلى استشهاد الشاب مسالمة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من البلدة.

وقال رئيس بلدية بيت عوا محمد مسالمة إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ميثاق مسالمة، خلال اقتحامها البلدة.

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