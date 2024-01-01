الفصائل الفلسطينية في دمشق تقرر تشكيل هيئة عمل مشترك كمرجعية وطنية فلسطينية موحدة

دمشق/سما/

قرر قادة الفصائل الفلسطينية في الجمهورية العربية السورية، تشكيل هيئة العمل الوطني الفلسطيني المشترك، بمشاركة الفصائل كافة، وجيش التحرير الفلسطيني، كمرجعية وطنية فلسطينية موحدة.

وناقشت الفصائل في اجتماع عُقد بمقر سفارة دولة فلسطين بالعاصمة السورية دمشق، بمشاركة قائد جيش التحرير الفلسطيني، الأوضاع المستجدة في سورية الشقيقة.

وأكدت الفصائل الفلسطينية مجددا في ختام اجتماعها وقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق في حقه بتقرير مصيره، وبناء دولته الوطنية المستقلة على كامل التراب الوطني السوري.

كما شددوا على ضرورة تعزيز أواصر الأخوة بين الشعبين السوري والفلسطيني، والتلاقي في المصير المشترك لمواجهة العدو الواحد في سورية وفلسطين، الذي لم يكف عن ارتكاب جرائمه النكراء ضد شعبنا وأمتنا.

وفي السياق، أكد المجتمعون إدانتهم القوية للعدوان الإسرائيلي الغاشم الذي طال سورية الشقيقة في الأيام الماضية، وانتهاك سيادتها الوطنية، وبما يكشف حجم العداء، وما يؤكد في الوقت ذاته وحدة المصير بين الشعبين الفلسطيني والسوري في مواجهة العدو الواحد.

كما أكدت الفصائل الفلسطينية باسم عموم أبناء الشعب الفلسطيني في سورية أن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتجمعاتهم في أنحاء سورية لن يكونوا إلّا سندا للشعب السوري في رسم مستقبله الزاهر.

وشددوا على أن المصلحة الوطنية التي تجمع بينهم وبين الشعب السوري تملؤها الثقة بأن الدولة السورية في نظامها الجديد لن تكون إلّا سندا لهم في دورهم الوطني والنضالي دفاعا عن حقوقهم المشروعة، وفي المقدمة حقهم في العودة إلى وطنهم فلسطين، وبما يضمن لهم حقوقهم في العيش الكريم أسوة بإخوانهم أبناء سورية الشقيقة، عبر علاقات أخوية تؤسس للتعاون الإيجابي بين الشعبين الشقيقين.