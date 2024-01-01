  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

سوريا: أول تصريح لمحمد البشير بعد اجتماعه بحكومة نظام الأسد

الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
سوريا: أول تصريح لمحمد البشير بعد اجتماعه بحكومة نظام الأسد



دمشق/سما/

أجرى محمد البشير المكلف بتسيير أعمال الحكومة السورية اجتماعا مع وزراء النظام السابق بعد تكليفه من قيادة المعارضة السورية بتشكيل حكومة إنقاذ.

وأكد محمد البشير في تصريحات أدلى بها بعد الاجتماع، أنه كلف من قبل القيادة العامة بتسيير أعمال الحكومة السورية خلال فترة انتقالية، بهدف استلام الملفات والمؤسسات الحكومية، وضمان عودة العاملين إليها وتفعيل دورها، بما يسهم في تقديم الخدمات لأهلنا في سوريا الحرة، حسب قوله.

وأوضح أنه تم تشكيل حكومة تسيير الأعمال من عدد من وزراء حكومة الثورة وهي "حكومة الإنقاذ السورية"، التي ستكون مؤقتة وستقوم بتسيير الأعمال حتى شهر مارس 2025، إلى حين البت في القضايا الدستورية.

وأشار البشير إلى، أن مهام حكومة تسيير الأعمال تتمثل في ضبط الأمن والحفاظ على استقرار المؤسسات وضمان عدم تفكك الدولة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأساسية للشعب، وذلك إلى حين تشكيل حكومة جديدة لسوريا تحقق تطلعات المجتمع السوري، حسب تعبيره.

ولفت محمد البشير إلى أن الشعب السوري يستحق حياة كريمة، وأن تقدم له أفضل وأجود الخدمات، معربا عن أمله في أن يكون وزراء الحكومة السابقة عونا لوزراء المرحلة الانتقالية، خصوصا فيما يتعلق بتسليم الملفات لضمان تقديم الخدمات لأهل سوريا دون انقطاع.

واختتم البشير تصريحاته مشيرا إلى أنهم اكتسبوا من تجربتهم السابقة في إدارة محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها خبرة واسعة، ساهمت في صقل الموارد والكوادر البشرية التي يمتلكونها، ما يجعلهم قادرين على تحمل المسؤولية العظيمة التي أوكلت إليهم، حسب وصفه.

#سوريا #محمد البشير #بشار الأسد

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بحماس: ترامب يضغط لإنجاز صفقة في غزة ونتنياهو يماطل

القيادة العامة السورية تصدر سلسلة قرارات تخص “الثأر” و”لباس النساء” و”الاعلامين” وغيرها…

وفد أمني إسرائيلي يعود من القاهرة ..حماس سلمت اسماء الاسرى الاحياء..

الجولاني: سوريا لن تنخرط في أي حرب أخرى والشعب السوري “مُنهك” جراء أعوام النزاع..

"إسرائيل" تدمر نحو 80% من القدرات العسكرية السورية.. ونتنياهو يضع شرطا لإقامة علاقات مع النظام السوري الجديد

مشعل يطالب بالتصدي لـ”البلطجة” الإسرائيلية في سوريا ويبارك سقوط الاسد..

دبلوماسي فلسطيني يكشف عن "سرقة كبرى" لإسرائيل من مدينة القدس

الأخبار الرئيسية

49 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

67595db24c59b762166e1936

الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لسكان مناطق وسط قطاع غزة

675955294c59b7601a5b0d2f

إعلام عبري: مصر سلمت "إسرائيل" قائمة بالأسرى

67597ccf4c59b7511f2622c7

"يديعوت أحرونوت": الجيش السوري تم تدميره

675978614c59b750156e834c

نتنياهو: نخوض حربا على 7 جبهات..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية