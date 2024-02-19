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ارتفاع حصيلة شهداء كرة القدم إلى أكثر من 353 منذ بدء العدوان

الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حصيلة شهداء كرة القدم إلى أكثر من 353 منذ بدء العدوان



غزة/سما/

قال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، إن عدد شهداء كرة القدم في قطاع غزة بلغ أكثر من 353 شهيدا، من بينهم 91 طفلا، و262 شابا، منذ بدء عدوان الاحتلال في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضاف، في بيان، أن 546 شخصا من أبناء الحركتين الرياضية والكشفية الفلسطينية استُشهدوا منذ بدء الحرب.

وأشار إلى ارتقاء 108 شهداء من الاتحادات الرياضية الأولمبية، إضافة إلى 85 من أبناء الحركة الكشفية الفلسطينية، موضحا أن لاعبين شقيقين قد ارتقيا يوم أمس في قصف الاحتلال منزلهما في النصيرات، وهما: محمد ومحمود خليفة.

وأشار إلى أن الشهيد محمد كان لاعبا في نادي هلال غزة، كما لعب أيضا في المنتخب الوطني للشباب، فيما لعب شقيقه محمود في نادي أهلي النصيرات.

#كرة القدم

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