شهيدان جراء قصف جوي للاحتلال في طوباس

طوباس/سما/

استشهد الشابان عدي رضوان دراغمة (32 عاما) وخليل مجدي المصري (26 عاما) في قصف جوي للاحتلال استهدف موقعا في مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة؛ اليوم الإثنين.

وفي التفاصيل، فإن طيران الاحتلال المسيّر استهدف مواطنين في الجهة الشمالية من مدينة طوباس.



وبحسب الهلال الأحمر، فإن الاحتلال منع طواقمها من الوصول إلى الشابين ومكان الاستهداف.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت طوباس صباح اليوم، بعد أن تسللت قوات خاصة "مستعربين" إلى المدينة، وتواجدت قرب أحد المحال التجارية على الشارع الرئيس، فيما أطلق الجنود القنابل الدخانية في المنطقة، قبل أن يدفع بتعزيزات عسكرية من حاجز تياسير العسكري باتجاه المدينة.

كما تمركزت دورية للاحتلال في منطقة الشارع الرئيس، إذ أعاق الاحتلال تنقل المواطنين بالإضافة إلى انتشاره والقناصة في عدة مناطق بالمدينة، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع المسيرة على ارتفاع منخفض.