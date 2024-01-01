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"إسرائيل": استهدفنا مخزن أسلحة كيميائية في سوريا

الإثنين 09 ديسمبر 2024 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل": استهدفنا مخزن أسلحة كيميائية في سوريا



القدس المحتلة/سما/

قالت إسرائيل إنها نفذت ضربات ضد مواقع أسلحة كيميائية ومخازن للصواريخ في سوريا، "في إجراء وقائي لضمان سلامة مواطني إسرائيل بعد سقوط بشار الأسد".


ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين جماعات المعارضة التي استولت على دمشق بأنهم أشخاص لديهم "أيديولوجية متطرفة للإسلام الراديكالي".

وقال: "مصلحتنا الوحيدة هي أمن إسرائيل ومواطنيها لهذا السبب هاجمنا أنظمة الأسلحة الاستراتيجية، مثل الأسلحة الكيميائية المتبقية، أو الصواريخ والقذائف بعيدة المدى حتى لا تقع في أيدي المتطرفين".

وكانت قوات المعارضة السورية المسلحة أعلنت أمس الأحد سقوط نظام بشار الأسد الذي غادر إلى روسيا التي منحته حق اللجوء الإنساني.

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