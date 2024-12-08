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المعارضة السورية تحرر أحد قادة "كتائب القسام" من سجن صيدنايا السوري

الأحد 08 ديسمبر 2024 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
المعارضة السورية تحرر أحد قادة "كتائب القسام" من سجن صيدنايا السوري



دمشق/سما/

أفادت مصادر إعلامية، بتحرير أبو جعفر الجالودي "أبو جودت" من سجن صيدنايا في دمشق بعد سيطرة المعارضة السورية المسلحة عليه اليوم.


ويعتبر أبو جعفر الجالودي واحدا من أبرز القادة العسكريين "لكتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس".

وقالت "كتائب القسام" صباح اليوم الاحد، إن المعارضة السورية تمكنت من تحرير القائد جعفر الجالودي من سجن صيدانايا في سوريا.


نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم عن المسلحين السوريين قولهم إن قواتهم دخلت دمشق وسيطرت على مجمع سجن صدنايا شمال المدينة.

وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادرها بأن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط النظام.

من جانبه أعلن رئيس الحكومة السورية محمد الجلالي في بيان مصور استعداده للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب، مشددا على أنه لا ينوي مغادرة منزله إلا بصورة سلمية لضمان استمرار عمل المؤسسات العامة.

وتمنى الجلالي فجر اليوم أن يسود عهد جديد مؤكدا أنه سيكون في مجلس الوزراء صباحا ومستعد لأي إجراء لتسليم السلطة.

وأعلن قائد العمليات العسكرية للجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع "الجولاني" فجر الأحد استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي حتى يتم تسليم السلطة.

وسبق لوكالة "تاس" الروسية وقالت إن الرئيس السوري بشار الأسد غادر دمشق

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