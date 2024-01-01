بيان عاجل لـ الخارجية السورية: عهد جديد يجمع كلمة المواطنين بعد سقوط بشار الاسد..

دمشق/وكالات/

أكدت وزارة الخارجية السورية يوم الأحد، أن سوريا تدشن عهدًا جديدًا يجمع كلمة السوريين ولا يفرقهم، وذلك بعد إعلان الفصائل المعارضة دخول دمشق وسقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

وقالت الخارجية السورية في بيان صادر عنها "الأخوة السوريون ..تكتب اليوم صفحة جديدة في تاريخ سوريا، لتدشن عهداً وميثاقاً وطنياً يجمع كلمة السوريين، يوحدهم ولا يفرقهم، من أجل بناء وطن واحد يسوده العدل والمساواة ويتمتع فيه الجميع بكافة الحقوق والواجبات، بعيداً عن الرأي الواحد. وتكون المواطنة هي الأساس".

وأضافت الوزارة أنها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج ستبقى على عهدها بخدمة كافة المواطنين، وتسيير أمورهم، انطلاقا من الأمانة التي تحملها في تمثيل الشعب السوري، وبأن الوطن يبقى هو الأسمى.