إصابات في صفوف جنود الاحتلال خلال عملية دهس جنوب الخليل

الخليل/سما/

أصيب عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، خلال عملية دهس نفذها فلسطيني قرب مخيم الفوار جنوب محافظة الخليل بالضفة الغربية، قبل أن يتمكن من الانسحاب.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن أربعة جنود على الأقل أصيبوا جراء عملية الدهس، بينهم مصاب بحالة خطيرة، فيما تمكن المنفذ من الذي كان يستقل المركبة من الانسحاب بسلام.

وأطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة تجاه مركبة المنفذ، وفشلت في منعه من الانسحاب، فيما شرعت بعمليات بحث وتمشيط واسعة في المكان.

وتواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي، وسجلت 100 عمل مقاوم نوعي وشعبي ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

وأشار مركز معلومات فلسطين "معطي" إلى أنه خلال الفترة ما بين 29-11-2024 حتى 05-12-2024، أسفرت عمليات المقاومة عن 10 جرحى في صفوف الاحتلال الإسرائيلي.