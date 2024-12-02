الجيش الإسرائيلي يوسع محور فيلادلفيا الحدودي برفح ويقترب من إتمام "المنطقة العازلة" داخل غزة

القدس المحتلة / سما/

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الجيش الإسرائيلي وسّع محور "صلاح الدين" (فيلادلفيا) الحدودي بين مصر وقطاع غزة من خلال تسوية مئات المباني الفلسطينية بالأرض، ليصبح بعرض يتراوح بين 2-3 كيلومترات، "دافعًا خط التهديد إلى ما وراء مدى القناصة، والصواريخ المضادة للدروع، والأسلحة الخفيفة".

ولفتت الصحيفة إلى أن "محور نيتساريم" الذي يعزل شمالي القطاع عن جنوبه، تم توسيعه ليشمل مساحة أكبر من مدينة تل أبيب؛ فيما أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يقترب من إكمال "المنطقة العازلة" التي يقيمها على طول الشريط الحدودي شمالي وشرقي القطاع بمتوسط عرض يتراوح بين كيلومتر إلى كيلومترين اقتطعها من مساحة القطاع، وقد تم تنفيذ نحو 95% من "المنطقة العازلة" المقررة.