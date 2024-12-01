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المغرب: مسيرة حاشدة بالدار البيضاء تضامنا مع فلسطين (صور)

الإثنين 02 ديسمبر 2024 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
المغرب: مسيرة حاشدة بالدار البيضاء تضامنا مع فلسطين (صور)



الرباط/سما/

خرج آلاف المغاربة في مسيرة حاشدة يوم الأحد بمدينة الدار البيضاء تضامنا مع فلسطين وإسنادا لغزة وتنديدا بالجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وشاركت عدة هيئات ونشطاء مغاربة من مختلف الأعمار في المسيرة التي دعت لها "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع" في سياق إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهي المسيرة التي تأتي بعد يومين من تنظيم الجبهة لأزيد من 20 وقفة تضامنية تخليدا للمناسبة ذاتها.

وأكد المتظاهرون على دعم الشعب المغربي المتواصل للقضية الفلسطينية وأدانوا الصمت الدولي أمام المجازر الإسرائيلية والانتهاكات المستمرة.

وعبر المشاركون عن موقفهم الثابت في رفض التطبيع، كما أكدوا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية وصورا لرموز المقاومة وأخرى تظهر جانبا من الدمار الذي خلفته آلة الحرب الإسرائيلية، إلى جانب لافتات توزعت بين مطلب إسقاط التطبيع والتأكيد على عدم الاعتراف بإسرائيل، وأخرى تندد بجرائم الحرب وتطالب بمحاسبة المسؤولين عنها.

 

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