  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: ارتفاع عدد الشهداء في صفوف الصحفيين إلى 192

الأحد 01 ديسمبر 2024 06:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: ارتفاع عدد الشهداء في صفوف الصحفيين إلى 192



غزة/سما/

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان مساء يوم الأحد، ارتفاع عدد الشهداء في صفوف الصحفيين منذ بدء الحرب على القطاع إلى 192.


وقال المكتب في البيان إن آخر الصحفيين الذين استشهدوا في القصف الإسرائيلي على القطاع هو الصحفي ميسرة أحمد صلاح ويعمل صحفيا في شبكة "قدس الإخبارية".

وذكرت مصادر محلية أن ميسرة أحمد صلاح فارق الحياة متأثرا بجروحه بعد إصابته بالرصاص الإسرائيلي في شمال قطاع غزة.


وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الجيش الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، محملا إياه كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النكراء.

وطالب في بيانه المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم بردع تل أبيب وملاحقتها في المحاكم الدولية على جرائمها المتواصلة والضغط عليها لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم الأحد ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ422 على القطاع إلى 44.429 شهيدا، و105.250 مصابا.

وأشارت الوزارة إلى أن طواقم الدفاع المدني لا تزال عاجزة عن الوصول إلى جثامين مئات القتلى العالقة تحت الركام، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول اليهم.

من المهم الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل قصف مخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة بشكل مكثف مستهدفا المباني السكنية والمرافق الطبية وحتى الأنقاض التي يحتمي فيها السكان.

الأكثر قراءة اليوم

استهداف مقر قيادي مركزي لـ”جبهة النصرة” في إدلب يعتقد أن “زعيمها” الجولاني كان بداخله

صحيفة أمريكية: محادثات بين مصر وإسرائيل لإعادة فتح معبر رفح وتحرك لهدنة تستمر لـ60 يومًا..

"قسد": تقدم المسلحين السريع في سوريا "غير منطقي" ويؤشر لـ"صفقة سياسية

القناة 12 العبرية : تنسيق إسرائيلي أمريكي تحسبا من انهيار النظام في سوريا

وزير الخارجية الإسرائيلي "ساعر" : هناك مؤشرات بشأن صفقة غزة

إعلامي مصري عن أحداث سوريا: انقلبت على قفايا من التصريح الأمريكي

"لن أتراجع".. موشيه يعلون يتمسك بتصريحه بشأن حرب الإبادة في غزة

الأخبار الرئيسية

674c7e8842360435851d26fb

سوليفان: نأمل بالوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الأسرى

photo_2024-12-01_16-45-47

هكذا يقوم الاحتلال بتقسيم المقسم داخل شمال غزة (شاهد)

photo_2024-12-01_16-41-48

شاهد: "القسام" توثق عملية "الانتصار لدماء السنوار" شرق مدينة رفح

674c461242360435851d26ba

إعلام عبري: مصر و"إسرائيل" تقتربان من فتح معبر رفح

خخخ

بدء اجتماع حماس ومسؤولين مصريين في القاهرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية