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الاحتلال يعتقل 4 مواطنين ويصادر 3 مركبات من بيت فوريك شرق نابلس

الجمعة 29 نوفمبر 2024 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 4 مواطنين ويصادر 3 مركبات من بيت فوريك شرق نابلس



نابلس / سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، أربعة مواطنين من بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وصادرت ثلاث مركبات، واستولت على مصاغ ذهبي ومبلغ مالي.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن عددا من الآليات والجيبات الاحتلالية اقتحمت القرية، وداهمت عدة منازل فيها، وفتشتها وعبث بمحتوياتها، واعتقلت أربعة مواطنين، وهم: محمد محمود خطاطبة، ومحمد حسام أبو حيط حنني، وثائر بدران مليطات، ومحمود بسام نصر حنني.

وأضافت المصادر، ان قوات الاحتلال استولت على ثلاث مركبات خلال اقتحامها، تعود ملكيتها للمواطنين: محمد حسام حنني، وللشقيقين محمد ويوسف حسن أبو سمرة، كما استولت على مصاغ ذهبي ومبلغ مالي من منزل المواطن بسام حنني.

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