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الطقس في فلسطين : أجواء باردة

الخميس 28 نوفمبر 2024 08:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس في فلسطين : أجواء باردة



غزة / سما/

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو اليوم غائماً جزئياً وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ،الرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 29/11/2024 يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية،وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 30/11/2024 يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاحد 01/12/2024 يكون الجو صافياً بوجه عام وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

تحذر دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية .

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