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بعد التهديدات الإسرائيلية.. مقتدى الصدر يصدر 4 أوامر لـ"سرايا السلام" - سما الإخبارية

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بعد التهديدات الإسرائيلية.. مقتدى الصدر يصدر 4 أوامر لـ"سرايا السلام"

الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد التهديدات الإسرائيلية.. مقتدى الصدر يصدر 4 أوامر لـ"سرايا السلام"



بغداد/سما/

أصدر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر أمس الثلاثاء مجموعة من التوجيهات إلى "سرايا السلام" على خلفية التهديدات الإسرائيلية الأخيرة للعراق.

 

وتضمنت وثيقة الأوامر 4 قرارات:

  • الأمر الأول: تبدیل مقرات سرايا السلام الإدارية والعسكرية وغيرها من المناطق السكنية إلى مناطق بعيدة عن السكان بمدة أقصاها 40 يوما من تاريخ هذا الكتاب يستثنى من ذلك سامراء حصرا لا غير.
  • الأمر الثاني: يمنع استعمال السيارات بصورة مفرطة لا ترضي الله تعالى ولا المجتمع، ولذا يمنع استعمال أكثر من 5 سيارات (رسمية) غير شخصية لكل من القيادات، كما وعلى الأخ تحسين المعاون الجهادي سحب كافة السيارات غير الشخصية، يستثنى من ذلك سامراء أو لضرورة فيجب استصدار أمر خاص منا عن طريق المكتب الخاص حصرا، وعلى كل من يخالف هذا الأمر أن يعاقب فورا.
  • الأمر الثالث: إلغاء جميع صور آل الصدر عن المقرات لاسيما الخارجية فورا وخلال مدة أقصاها 3 أيام من تاريخ هذا البيان، ولا يشمل ذلك الأمر الصورة في الغرف والممرات الداخلية وما شاكلها، ولا دخل للصورة في الشوارع والأزقة والساحات العامة.
  • الأمر الرابع: من الضروري أن يكون علم العراق أعلى مـن كل راية ومنها (راية سرايا السلام) فنحن (التيار الوطني الشيعي) والرجاء رفع راية الإمام المهدي الخضراء مع العلم العراقي وراية سرايا السلام. وهذا أمر خاص بالسرايا حصرا.

وثيقة توجيهات الصدر

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حمل وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في بيان وجهه للأمم المتحدة، الحكومة العراقية مسؤولية كل ما يحدث على أراضيها، مشددا على أن تل أبيب لها الحق في الدفاع عن النفس.

وحذر مجلس الجامعة العربية من خطورة التصعيد الإسرائيلي الشامل الذي يهدد باندلاع حرب إقليمية واسعة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، داعيا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته تجاه التصعيد.

#مقتدى الصدر #العراق #سرايا السلام #اسرائيل

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