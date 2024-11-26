شاهد: لقطات تظهر إخلاء جندي بترت رجله من داخل دبابته بجباليا

غزة/سما/

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا صوره الاحتلال خلال إخلاء أحد جنوده، بعد بتر رجله، جراء استهداف دبابته من قبل المقاومة الفلسطينية في جباليا شمال قطاع غزة.



وتظهر اللقطات، عناصر للاحتلال، يخرجون جنديا، وهو أحد أفراد طاقم دبابة، برجل مبتورة من داخل دبابته، ونقله على الفور، إلى مدرعة أخرى، وإخراجه بطائرة مروحية.



فيما قام جنود آخرون بإخلاء مصاب آخر بجروح خطيرة، من داخل الدبابة، التي على ما يبدو تعرضت لقذيفة الياسين، أو عبوة مضادة للدروع، تسببت في تدميرها وإلحاق إصابات فادحة بالجنود داخلها.





وكانت أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، الاثنين، مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي في كمين نفذته بمنطقة "التوام" شمال غرب قطاع غزة.



وأوضحت كتائب القسام في بيان، أن مقاتليها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية مكونة من 10 جنود، بقذيفة مضادة للأفراد في منطقة "التوام" شمال غرب مدينة غزة، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.



وفي وقت سابق، نفذت الكتائب كمينا مشابها قرب مسجد طيبة وسط بيت لاهيا شمال القطاع، مشيرة إلى أن مقاتليها تمكنوا من الاشتباك مع قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 10 جنود، تواجدت في أحد المنازل، بالرشاشات والقنابل اليدوية، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.



واستهدفت "القسام" دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا 4" بقذيفة "الياسين 105" في شارع الحطبية، وسط بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، إلى جانب قصف موقع قيادة وسيطرة العدو في محور "نتساريم" بقذائف الهاون من العيار الثقيل، بالاشتراك مع سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.



وأعلنت كتائب القسام أمس، أن مقاتليها خاضوا اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.