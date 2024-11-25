بعد إصابته بكمين "حزب الله".. رئيس أركان لواء جولاني يطلب إعفاءه من منصبه

طلب رئيس أركان لواء جولاني في الجيش الإسرائيلي يوآف ياروم اليوم الاثنين إعفاءه من منصبه عقب إصابته في كمين نفذه "حزب الله" في جنوب لبنان قُتل فيه أيضا باحث جيولوجي.

وقالت وسائل إعلام عبرية: "بسبب حادثة لبنان التي قُتل فيها الباحث زئيف إرليخ والرقيب غور كاهتي، طلب العقيد يوآف ياروم إعفاءه من منصبه".

وأدى كمين "حزب الله" إلى إصابة ياروم برفقة قائد سرية في "الكتيبة 13" من لواء جولاني بجروح خطيرة، إلى جانب مقتل عالم آثار هرّبه قائد اللواء إلى جنوبي لبنان، بالإضافة إلى مقتل جندي لم يسمح الجيش بنشر اسمه بعد.

وهرّب رئيس أركان لواء "جولاني" يوآف ياروم، عالم الآثار الإسرائيلي المستوطن زئيف إرليخ (71 عاما) إلى بلدة شمع اللبنانية، حيث كان يستكشف موقعا أثريا هو مقام "شمعون الصفا".

وبينما كان إرليخ "يستكشف المقام"، نفذ اثنان من مقاتلي المقاومة الإسلامية في لبنان كمينا ضد القوة الإسرائيلية، كانا اختبآ داخل المقام وفتحا النار ليصيبا ياروم، الذي رافق إرليخ.

وهرّب رئيس أركان جولاني، الباحث الجيولوجي إلى جنوبي لبنان وهو مسلح ومرتدٍ زي الجيش الإسرائيلي، في حين أنه لم يكن جنديا، لا في الخدمة النظامية ولا في الاحتياط، ما استدعى من الجيش أن يفتح تحقيقا بشأن دخوله إلى لبنان، ومع ذلك، فقد أقر الجيش بمقتله بأثر رجعي، بوصفه جنديا في صفوفه.