مراسم تسليم وتسلم قيادة الحرس الرئاسي واستقبال الرئيس للقادة

رام الله / سما/

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قائد الحرس الرئاسي اللواء محمد الدعاجنة، والمستشار العسكري اللواء منير الزعبي، بحضور كبار ضباط الحرس الرئاسي.

وأثنى سيادته، على الجهود التي يبذلها الحرس الرئاسي، مشيدا بالجهود التي بذلها اللواء الزعبي طوال فترة قيادته للجهاز، ودوره في تطوير قدرات الحرس الرئاسي.

كما جرى اليوم مراسم تسليم وتسلم قيادة الجهاز، إذ تسلم اللواء محمد الدعاجنة مهامه الجديدة قائدا لجهاز الحرس الرئاسي خلفا للواء منير الزعبي، وذلك خلال مراسم عسكرية رسمية أقيمت في مقر القيادة.

وحضر المراسم، تشكيلات من حرس الشرف وضباط الحرس الرئاسي، حيث ألقى اللواء الزعبي كلمة عبّر فيها عن ثقته بقدرة اللواء الدعاجنة على قيادة الجهاز، متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة.

كما أعرب عن امتنانه لسيادة الرئيس على دعمه المستمر، مؤكدًا استعداده لخدمة الوطن في مهمته المقبلة كمستشار لرئيس الدولة للشؤون العسكرية.

كما ثمّن اللواء الدعاجنة جهود اللواء الزعبي في بناء وتطوير الحرس الرئاسي الفلسطيني.