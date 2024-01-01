  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مراسم تسليم وتسلم قيادة الحرس الرئاسي واستقبال الرئيس للقادة

السبت 23 نوفمبر 2024 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
مراسم تسليم وتسلم قيادة الحرس الرئاسي واستقبال الرئيس للقادة



رام الله / سما/

 استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قائد الحرس الرئاسي اللواء محمد الدعاجنة، والمستشار العسكري اللواء منير الزعبي، بحضور كبار ضباط الحرس الرئاسي.

وأثنى سيادته، على الجهود التي يبذلها  الحرس الرئاسي، مشيدا بالجهود التي بذلها اللواء الزعبي طوال فترة قيادته للجهاز، ودوره في تطوير قدرات الحرس الرئاسي.

كما جرى اليوم مراسم تسليم وتسلم قيادة الجهاز، إذ تسلم اللواء محمد الدعاجنة مهامه الجديدة قائدا لجهاز الحرس الرئاسي خلفا للواء منير الزعبي، وذلك خلال مراسم عسكرية رسمية أقيمت في مقر القيادة.

وحضر المراسم، تشكيلات من حرس الشرف وضباط الحرس الرئاسي، حيث ألقى اللواء الزعبي كلمة عبّر فيها عن ثقته بقدرة اللواء الدعاجنة على قيادة الجهاز، متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة.

كما أعرب عن امتنانه لسيادة الرئيس على دعمه المستمر، مؤكدًا استعداده لخدمة الوطن في مهمته المقبلة كمستشار لرئيس الدولة للشؤون العسكرية.

كما ثمّن اللواء الدعاجنة جهود اللواء الزعبي في بناء وتطوير الحرس الرئاسي الفلسطيني.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: الاتفاق على لجنة إدارة غزة ينتظر موافقة الرئيس عباس

نفي إماراتي لتمويل مشروع إسرائيلي للمساعدات بغزة

مستشار خامنئي يكشف عن الشروط التي تضعها إيران مقابل التخلي عن سلاحها النووي..

"حزب الله" ينفذ 36 عملية ضد إسرائيل يوم الجمعة

وزيرة الداخلية البريطانية ترفض الإجابة على سؤال حول اعتقال نتنياهو (فيديو)

تفاصيل صادمة عن الجحيم النفسيّ لجنود الاحتلال بغزّة.. انتحار أمام الضباط وهروب من مدرعة خلال القتال..

نقاط خلافية تعيق التسوية في لبنان.. و"إسرائيل" ترفض دوراً فرنسياً

الأخبار الرئيسية

6740cc184c59b73ff16b6af3

انتحار 6 جنود إسرائيليين والجيش يرفض إعلان العدد الحقيقي.. الآلاف يخضعون لعلاج نفسي

إسرائيل : اعتراض صاروخين أطلقا من جنوب غزة تجاه مستوطنات الغلاف و القسام” تستهدف قاعدة “رعيم” العسكرية

حرب الإبادة تشتد على غزة وعشرات الشهداء والإصابات بمجازر جديدة والشمال يُخنق بالحصار..

مستشار خامنئي يكشف عن الشروط التي تضعها إيران مقابل التخلي عن سلاحها النووي..

تفاصيل صادمة عن الجحيم النفسيّ لجنود الاحتلال بغزّة.. انتحار أمام الضباط وهروب من مدرعة خلال القتال..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية