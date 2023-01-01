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إسرائيل : اعتراض صاروخين أطلقا من جنوب غزة تجاه مستوطنات الغلاف و القسام” تستهدف قاعدة “رعيم” العسكرية

السبت 23 نوفمبر 2024 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل : اعتراض صاروخين أطلقا من جنوب غزة تجاه مستوطنات الغلاف و القسام” تستهدف قاعدة “رعيم” العسكرية



القدس المحتلة / سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، عن اعترض صاروخين أطلقا من قطاع غزة تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الدفاعات الجوية اعترضت الصاروخين بعد تفعيل الإنذارات في المستوطنات المجاورة لغزة.
وأوضحت الإذاعة أن دوي صفارات الإنذار سمع في مستوطنتي “كيسوفيم” و”العين الثالثة” المحاذيتين لغزة.
فيما أعلنت “كتائب القسام” الذراع العسكري لحركة حماس، في بيان أنها استهدفت قاعدة “رعيم” العسكرية الإسرائيلية (جنوب) بعدد من صواريخ “رجوم” قصيرة المدى جنوب إسرائيل.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
والخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة في غزة.

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