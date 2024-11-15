مسيرة كبيرة في أم الفحم تنديدا بالعدوان على غزة ولبنان وجرائم الاحتلال (شاهد)

أم الفحم/سما/

خرج المئات من فلسطينيي 48 في مسيرات بمدينة أم الفحم، للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة ولبنان، وكذلك التنديد بتسهيل الاحتلال للجرائم في مناطقهم.



وتجمع الفلسطينيون من عدة مناطق في الداخل المحتل، وتجمعوا بعد صلاة الجمعة في منطقة دوار الفاتح في أم الفحم، ورفعوا لافتات تندد بهدم منازل الفلسطينيين في قرى النقب.



ونظمت المسيرة لجنة المتابعة العليا للجماهير الفلسطينية في الأراضي المحتلة، مع لجان شعبية في منطقة المثلث الشمالي.



وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة نشاطات احتجاجية، تنظمها لجنة المتابعة واللجان الشعبية، رفضا للعدوان والجريمة وسياسات الهدم.

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات تحمل شعارات مثل "أوقفوا الحرب الإجرامية"، "كفى للجريمة"، "الشرطة متواطئة مع الجريمة"، "أوقفوا الإبادة الجماعية"، "أوقفوا قتل أهلنا في غزة ولبنان".



ومنذ أعوام تقوم قوات الاحتلال بتسهيل عمل عصابات الإجرام في الأراضي المحتلة عام 1948، ونفذت العديد من عمليات الاغتيال لشخصيات ووجهاء، وقيدت ضد مجهولين.



وشهدت المسيرة مشاركة عدد من القيادات وممثلي الأحزاب السياسية، مؤكدين رفضهم لسياسات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني.











