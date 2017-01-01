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"إسرائيل" تعين سفيرا جديدا لها في الإمارات

الجمعة 15 نوفمبر 2024 03:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تعين سفيرا جديدا لها في الإمارات



القدس المحتلة/سما/

أقرت لجنة التعيينات للمناصب العليا في إسرائيل تعيين يوسي شيلي لمنصب السفير الإسرائيلي في دولة الإمارات العربية خلفا للسفير أمير حايك الذي أنهى فترة ولايته.


وتعيين السفير الجديد في الإمارات يرتبط بمصادقة الحكومة الإسرائيلية عليه.

وشغل شيلي منصب المدير العام لديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية.

ومن المناصب السابقة التي شغلها سفير إسرائيل لدى البرازيل بين عامي 2017 و2021، والمدير العام لبلدية بئر السبع، وعضو في مجلس بلدية مدينة بئر السبع، والمدير العام لشركة اقتصاد الحكم المحلي، ورئيس مجلس إدارة "إيستا لاينز"، والمدير العام لسلطة البريد.

في العام 2022 أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو نيته تعيين شيلي في منصب المدير العام لديوان رئيس الحكومة التنفيذي واستلم منصبه رسميا في 8 يناير 2023.

جدير بالذكر أن الإمارات أعلنت في الـ 19 من أكتوبر 2020 تطبيع العلاقات مع إسرائيل حيث صادقت أبوظبي على "الاتفاق الإبراهيمي للسلام" وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع تل أبيب

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