“أنصار الله” تعلن تنفيذ عمليات كبرى أبرزها استهداف حاملة الطائرات إبراهام لينكولن

صنعاء/ وكالات/

أعلن زعيم جماعة أنصار الله في اليمن عبدالملك الحوثي، الخميس، تنفيذ قوات جماعته عمليات عسكرية مساندة لغزة بـ29 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة هذا الأسبوع.

جاء ذلك في كلمة متلفزة للحوثي، بثتها قناة المسيرة التابعة للجماعة، تابعها مراسل الأناضول.

وقال الحوثي: “نفذت قواتنا عمليات عسكرية في هذا الأسبوع بـ29 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيّرة”.

وأشار إلى أن “أبرز عملياتنا البحرية هذا الأسبوع، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية إبراهام لينكولن، في البحر العربي (الثلاثاء)، وهربت بعد الاستهداف بمئات الأميال، وأصبح العدو يتهرب من البحر الأحمر، ولم تدخله حاملة الطائرات منذ تلك المدة”.

ولفت إلى أنه “في بعض الحالات كانت حاملة الطائرات الأمريكية تتحرك على مقربة من بعض السواحل الإفريقية خوفا من الاستهداف”.

وفيما يتعلق بإسرائيل، قال الحوثي: “عملياتنا العسكرية منها ما كان باتجاه عمق وجنوب فلسطين المحتلة، في يافا وعسقلان وأم الرشراش (إيلات)، وقاعدة جوية للعدو الإسرائيلي في صحراء النقب (جنوب)، ومنها ما كان إلى البحار”.