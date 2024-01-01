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"القسام" تنشر مشاهد من التحام مقاتليها مع جنود إسرائيليين معززين بالآليات في مخيم جباليا

الأربعاء 13 نوفمبر 2024 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام" تنشر مشاهد من التحام مقاتليها مع جنود إسرائيليين معززين بالآليات في مخيم جباليا



غزة/سما/

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" فيديو للمعارك الجارية بين مقاتليها وجنود إسرائيليين معززين بالآليات وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.


وتضمن المقطع مشاهد من التحام مقاتلي "القسام" مع جنود وآليات الإسرئيلية في محاور التوغل البري وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.


وأمس الثلاثاء نشرت "كتائب القسام" مقطع فيديو وثق المعارك الجارية بين مقاتليها والآليات الإسرائيلية في محاور التوغل شرق مخيم جباليا.

وذكرت في بيان أن مقاتليها أوقعوا "10 جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح في تفجير منزل بعبوة شديدة الانفجار" في مخيم جباليا.

ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 من جنود كتيبة "شمشون" التابعة للواء "كافير" باستهدافهم بصاروخ مضاد للدروع في شمال قطاع غزة، ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية الحادث بـ"الكارثة الثقيلة".

#كتائب القسام

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