الطلاب العرب بالداخل المحتل يتبنون مواقف سلبية من دراسة اللغة العبرية في 2023

القدس المحتلة/سما/

كشف 41% من معلمي المدارس العربية بإسرائيل تبنّي التلاميذ مواقف سلبية حيال دراسة وتعلم العبرية في عام 2023، فيما أكد وزير التربية يوآف كيش أن ذلك "يعكس الوضع المعقد الموروث".



طرأ خلال العام الدراسي 2023 انخفاض ملحوظ على تحصيل الطلاب العرب في صفوف السادس في مبحث اللغة العبرية.



وأشارت بيانات وزارة التربية الإسرائيلية إلى أن معدل العلامات انخفض الى المستوى الذي بدأ فيه قياس المعدلات قبل عقد من الزمن، ولفتت البيانات إلى أن "الطلاب العرب فشلوا في دراسة اللغة العبرية".

وبينت الدراسة التي أجرتها "هيئة القياس والتقييم" في الوزارة بين طلاب الصف السادس وجود انخفاض في عام 2023، سواء في إنجازات الطلاب الناطقين بالعربية في اللغة العبرية، أو في متوسط ​​درجاتهم التي انخفضت إلى المستوى الذي بدأ عنده القياس قبل عقد من الزمن.

وبذلك يسجل الانخفاض 12 نقطة مقارنة بالقياس السابق الذي أجري في عام 2018.

كما وجدت الدراسة انخفاضا ملحوظا بنسبة 6% إلى 13% في نسبة الطلاب العرب الذين لديهم اتجاهات إيجابية نحو دراسة اللغة العبرية بالكفاءة الذاتية والاستمتاع والاهتمام واستخدامها في الفصل الدراسي وخارج المدرسة.

وذكرت نسبة 85% من المعلمين بعدم تعرض الطلاب للغة العبرية خارج المدرسة. وأفاد 62% منهم بأن الطلاب لا يبذلون جهدا في دراسة العبرية بينما أفاد 41% من المعلمين أن لدى الطلاب اتجاهات سلبية تجاه الدراسات العبرية.

بدوره، اعتبر وزير التربية والتعليم يوآف كيش هذه البيانات أنها "تعكس الوضع المعقد الذي ورثناه، وإتقان اللغة العبرية هو مفتاح الاندماج الأمثل في المجتمع الإسرائيلي، والأوساط الأكاديمية وسوق العمل".