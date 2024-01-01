402 يوما للحرب على غزة : شهداء بالعشرات وقصف عنيف على النصيرات وجباليا

غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٠٢ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٥١ شهيدا و ١٦٤ اصابة خلال ال٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٣٦٠٣ شهيدا و ١٠٢٩٢٩ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وانهت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني عملية إجلاء ٢٠ مريضا من مستشفى العودة في شمال القطاع الى مستشفى الشفاء بمدينة غزة بتنسيق ومشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتوفي أحد المرضى اثناء انتظار مركبات الإسعاف اجراءات الاحتلال لساعات طويلة للسماح بمرور الحاجز العسكري الذي يفصل شمال القطاع عن محافظة غزة .

واستشهد الشابين محمد سعيد شبير وأحمد يوسف بحر في قصف الاحتلال المتواصل على مخيم جباليا شمال غزة.

وواصلت ذائرات الاحتلال قصف مناطق بيت لاهيا ومحيط أبراج الشيخ زايد شمال القطاع.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها وقذائفها جنوب حي الزيتون بغزة بشكل كثيف ومتواصل.

وسط قطاع غزة

واستشهد ثلاثة مواطنين في قصف على خيمة في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات.

والشهداء هم الصحفي محمد خريس وزوجته وأمه إضافة إلى اصابة طفليه.

كما اصيب ٢٤ مواطن في سلسلة غارات شمال غرب المخيم الذي ارتقى فيه ثلاثة شهداء في وقت سابق.

وبدا جيش الاحتلال بعملية توغل في منطقة تبة النويري شمال غرب النصيرات.

جنوب القطاع

وانتشل مسعفون جثامين ثلاثة شهداء من مدينة رفح اثر قصف إسرائيلي متواصل.

وتحدث شهود عيان عن وجود اعداد كبيرة من الشهداء في حي الجنينة شرق رفح دون ان يتمكن احد من الوصول اليهم.