"ويكيبيديا": حرب غزة إبادة جماعية

غزة/سما/

في خطوة جديدة، أقر محررو ويكيبيديا الإنكليزية بعد أشهر من النقاش، تصنيف العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة إبادة جماعية. هذا التصنيف جاء نتيجة نقاش طويل حول ما إذا كانت الإجراءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة تشكل إبادة جماعية بموجب القانون الدولي. استند القرار إلى الأدلة المتزايدة حول قتل المدنيين الفلسطينيين، التهجير القسري، واستخدام اللغة العنيفة والمحرّضة من المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك تصريحات تدعو إلى القضاء على الفلسطينيين​.

من خلال هذه التعديلات، أصبحت موسوعة ويكيبيديا منصة للنقاش حول الجوانب القانونية والإنسانية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وقد أشارت في الصفحة المخصصة للإبادة في غزة، إلى أن الأفعال التي ترتكبها إسرائيل في غزة تتوافق مع التعريف الذي وضعته الأمم المتحدة للإبادة الجماعية، ما يعني استهداف جماعة معينة بالقتل أو التدمير الجزئي أو الكلي​.

على الرغم من معارضة بعض المحررين في الموسوعة، يبرز هذا القرار أهمية النقاش المفتوح والجهود الجماعية من قبل محرري ويكيبيديا للوصول إلى وصف يعكس الواقع المأساوي لغزة. الموقع شدد على أن هذا الوصف يعكس رأي مجتمع المحررين استنادًا إلى مصادر موثوقة، ويأتي في إطار سعي ويكيبيديا للحيادية والشفافية في تغطية القضايا العالمية الحساسة.

قرار المحررين بالإنكليزية، جاء ليلحق بسلسلة خطوات اتخذها المحررون في النسخة العربية، أبرزها إغلاق مؤقت استمرّ 24 ساعة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي "احتجاجاً على استمرار الإبادة الجماعية في غزة، وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني ودعوةً لوقف الحرب ونشر السلام العادل والشامل"، وفق ما يقول حساب الموسوعة على "إكس".

وشمل الإغلاق، صفحة الموسوعة الرئيسية، وتغيير شعار الموقع إلى علم فلسطين، وبقيت وقتها "مقالات الموسوعة قابلة للتصفح فقط، لكن لم يمكن لأحد التعديل فيه