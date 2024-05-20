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"القسام" تعرض مشاهد استهدافها لـ"ميركافا" إسرائيلية (فيديو)

الجمعة 08 نوفمبر 2024 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام" تعرض مشاهد استهدافها لـ"ميركافا" إسرائيلية (فيديو)



غزة/سما/

عرضت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من استهدافها لدبابة "ميركافا" إسرائيلية في محيط منطقة الخزندار شمال غرب مدينة غزة.


ونشر الإعلام العسكري في "القسام"، مقطع فيديو يظهر "استهداف دبابة "ميركافا" صهيونية في محيط منطقة الخزندار شمال غرب مدينة غزة".

 

وأبانت اللقطات مقاتلي "القسام" وهم يجهزون عبوة ناسفة، ولحظة تفجيرها مباشرة لدى مرور الدبابة فوقها.


هذا وقالت "القسام" في بيان لها اليوم: "بعد عودة الاتصال معهم.. أكد مجاهدو القسام إيقاع آلية صهيونية في كمين من العبوات الناسفة داخل الحي الشرقي بمدينة جنين في الضفة الغربية تمام الساعة 00:15 من فجر يوم أمس الخميس، وأوقعوا إصابات محققة في صفوف جيش الاحتلال".

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