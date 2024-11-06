سقوط صاروخ في مطار "بن غوريون" وحزب الله يتبنى قصف قاعدة مجاورة للمطار

القدس المحتلة/سما/

دوت صافرات الانذار ، قبل ظهر اليوم الأحد، في عشرات المدن والبلدات الاسرائيلية في تل ابيب وشمال فلسطين المختلة بعد إطلاق عدة صواريخ من لبنان وسقوط أحدها في مطار بن غوريون، بينما أعلن حزب الله في وقت لاحق عن قصف قاعدة عسكرية قرب المطار.

واعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في 150 مدينة وبلدة في " إسرائيل، بينها تل أبيب الكبرى وهشارون ومدينة نتانيا ومناطق عدة جنوب حيفا.

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ومتابعة للإنذارات التي تم تفعيلها في عدة مناطق في شمال ووسط البلاد، تم رصد اطلاق نحو عشرة صواريخ عبرت من لبنان، تم تنفيذ عمليات اعتراض، ولا توجد معلومات عن إصابات.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أحد الصواريخ سقط في مطار بن غوريون بتل أبيب، فيما أعلنت صحيفة معاريف وقف حركة الطيران في مطار بن غوريون.

وربطت اغلب وسائل الإعلام الاسرائيلية بين الذكرى الاربعين لاغتيال حسن نصرالله، وإطلاق وابل من الصواريخ من لبنان تجاه الوسط.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي عن إصابة 20 شخصا بسبب التدافع والهلع أثناء توجههم إلى الملاجئ في وسط إسرائيل.

من جانبه أعلن حزب الله عن استهداف قاعدة تسريفين العسكرية قرب اللد قرب مطار بن غوريون.

وقال الحزب "‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 12:00 من ظهر اليوم الأربعاء 06-11-2024 قاعدة تسرفين (التي تحتوي على كليات تدريب عسكرية) بالقرب من مطار بن غوريون جنوب تل أبيب بصليةٍ من الصواريخ النوعية".