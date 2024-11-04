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الجيش الإسرائيلي: قتلنا قائد حزب الله في برعشيت وعنصرا من الجهاد الإسلامي بغزة

الإثنين 04 نوفمبر 2024 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي: قتلنا قائد حزب الله في برعشيت وعنصرا من الجهاد الإسلامي بغزة



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، أنه "قتل في لبنان قائد حزب الله في برعشيت، وتمكن في غزة من قتل عنصر من حركة الجهاد الإسلامي شارك بالهجوم على كفار عزة في 7 أكتوبر".


وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "القوات الجوية الإسرائيلية قتلت في غارة أبو علي رضا، قائد حزب الله في منطقة برعشيت في جنوب لبنان، الذي كان مسؤولا عن تخطيط وتنفيذ الهجمات الصاروخية والمضادة للدبابات على قوات جيش الدفاع الإسرائيلي وأشرف على أنشطة حزب الله في المنطقة".

وأضاف البيان، أن "قوات جيش الدفاع الإسرائيلي تواصل تنفيذ غارات محدودة ومحلية ومستهدفة في جنوب لبنان، وتفكيك البنية التحتية لحزب الله وتحديد مواقع الأسلحة والقضاء على عناصره. خلال اليوم الماضي، حددت القوات وضربت عنصرا يعمل داخل مبنى في بلدة بالقرب من الحدود. لوحظت انفجارات ثانوية عدة في أعقاب الضربة".

وفي قطاع غزة، أكد الجيش الإسرائيلي أن "القوات الجوية الإسرائيلية، ضربت بتوجيه من جهاز الأمن العام والقوات البرية، أحمد الدلو، عضو وحدة الاستخبارات العسكرية للجهاد الإسلامي، وقتلته".

وقال بيان الجيش الإسرائيلي إن "أحمد الدلو شارك في السابع من أكتوبر في مستوطنة كفار عزة الإسرائيلية. وتم القضاء على عنصر آخر معه. وخلال الحرب، شارك الدلو في التخطيط وتنفيذ الهجمات ضد إسرائيل".

وأكد الجيش الإسرائيلي أن "قواته تواصل عملياتها ضد البنية التحتية والعملاء في شمال ووسط قطاع غزة. وخلال اليوم الماضي، قامت القوات بالقضاء على عدد من العناصر في قتال عن قرب وفي غارات جوية إسرائيلية".

ولفت إلى "القوات تواصل عملياتها في منطقة رفح. وخلال اليوم الماضي، حددت القوات خلية تعمل داخل مبنى عسكري حيث يتم تخزين الألغام الأرضية المخصصة للهجوم على قوات جيش الدفاع الإسرائيلي. وأصدرت القوات توجيهات لسلاح الجو الإسرائيلي بضرب الخلية والقضاء عليها وتدمير الأسلحة".

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