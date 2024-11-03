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الاحتلال يعلن مقتل "عنصر ذي خبرة في الوحدة الجوية لحزب الله"

الأحد 03 نوفمبر 2024 09:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعلن مقتل "عنصر ذي خبرة في الوحدة الجوية لحزب الله"



القدس المحتلة/سما/

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن "جيش الدفاع قضى على عنصر ذي خبرة في الوحدة الجوية لحزب الله (127)، الذي كان يخطط لتطوير وإطلاق مسيرات نحو الأراضي الإسرائيلية".


وأوضح أن "الجيش نفذ العملية بتوجيه استخباري دقيق، مما أدى إلى القضاء على المدعو علي بركات، الذي كان يعتبر عنصرا ذا خبرة مركزية وخاصة في الوحدة الجوية لحزب الله (127)".


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وأضاف أن "بركات كان يعمل لأكثر من عقد في الوحدة الجوية، حيث خطط ونفذ عشرات العمليات لإطلاق المسيرات نحو إسرائيل، ونشط في تطوير صواريخ كروز ومسيرات لصالح حزب الله".

وذكر موقع "واللا" نقلا مصادر في الجيش الإسرائيلي، قولهم: "نواجه صعوبة في التعامل مع الوحدة 127 في حزب الله المسؤولة عن إطلاق المسيرات، بسبب سرية عملها ولا مركزيته".

وكثف"حزب الله" من عملياته العسكرية عبر استخدام مسيّرات وصواريخ تطال قواعد عسكرية وأماكن إسرائيلية حساسة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأحد مداهمة مجمع للحزب ونشر تفاصيل ما عثر عليه عناصر "الوحدة 13" للكوماندوز البحري.

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