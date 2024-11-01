طقس فلسطين : امطار مصحوبة بعواصف رعدية

رام الله / سما/

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو اليوم غائما جزئياً وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء يتوقع ان تتاثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو بارداً في المناطق الجبلية وبارداً نسبياً في بقية المناطق، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة 01/11/2024: يستمر تاثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما جزئياً وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، ويحتمل سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق وتكون الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 02/11/2024: يستمر تاثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما جزئياً وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، ويتوقع بمشيئة الله اعتبارا من ساعات الظهيرة سقوط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا فوق بعض المناطق خاصة الشمالية وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الاحد 03/11/2024: يكون الجو غائما جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، ويتوقع بمشيئة الله سقوط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا فوق معظم المناطق خاصة الشمالية وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

التوصيات خلال الايام القادمة:

ارتداء ملابس دافئة خلال ساعات الليل وساعات الصباح الباكر.القيادة بحذر والانتباه من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.