عبوة "شواظ" تدمر دبابة "ميركافا" إسرائيلية في مخيم جباليا (شاهد)

غزة/سما/

فجرت "كتائب القسام" عبوة ناسفة شديدة الانفجار في دبابة "ميركافا" إسرائيلية كانت تسير في أحد الشوارع المدمرة شرق مخيم جباليا، ما أدى إلى مقتل وإصابة طاقمها.



وبثت "القسم" تسجيلا لعملية زرع عبوة ناسفة من نوع "شواظ" المضادة للدروع، في أحد شوارع شرق المخيم، وحين عبرت دبابة مأهولة من نوع "ميركافا" بموازاتها، قام أحد مقاتلي القسام بتفجير العبوة، ما تسبب في تدميرها وقتل وجرح من فيها.





و"شواظ هي عبوة ناسفة مضادة للدبابات والعربات العسكرية والأفراد، صنعت محلياً في وحدة التصنيع التابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.



تطور تصنيع العبوة عبر مراحل مختلفة، حيث تحتوي آخر نسخة منها على ثلاثة كيلوغرامات ونصف من المواد المتفجرة شديدة الانفجار، ويمكنها اختراق حديد ذي سماكة كبير للغاية.



تفجر العبوة التي تصنف من العبوات الموجهة، من خلال صاعق كهربائي، ولكنها تحتاح إلى وضعها في منطقة قريبة من بدن الآلية المدرعة.