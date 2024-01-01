  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعلن عن مقتل 5 جنود إسرائيليين خلال الإشتباكات في جنوب لبنان

الجمعة 25 أكتوبر 2024 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعلن عن مقتل 5 جنود إسرائيليين خلال الإشتباكات في جنوب لبنان



القدس المحتلة/سما/

أشارت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، إلى "مقتل خمسة جنود إسرائيليين آخرين خلال معركة في الجنوب الليلة الماضية". ويأتي هذا بعد اعتراف الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، "بمقتل أربعة جنود أثناء دفاعهم عن دولة إسرائيل في الجنوب".

الجنود الذين لقوا حتفهم هم: رقيب أول موردخاي حاييم أموئيل (42 عامًا)، ورقيب أول شموئيل هاراري (35 عامًا)، ورقيب أول شلومو أفياد نيمان (31 عامًا)، ورقيب أول شوفائيل بن ناتان (22 عامًا)، وجميعهم من اللواء الثاني في الكتيبة 222. وأوضح الناطق باسم الجيش أن القتلى يحملون رتبًا تتراوح بين رقيب أول وجندي، وأن هناك أيضًا ستة جنود آخرين أصيبوا بجروح خطيرة خلال المعارك.

وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أعلن أن من بين القتلى شلومو أفياد نيمان، الذي كان منسقًا في حزبه "العظمة اليهودية"، وهو شقيق الرئيس التنفيذي للحزب. كما ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن الجندي القتيل شوفائيل بن ناتان هو نجل الحاخام دودو بن ناتان، رئيس مدرسة هآرتس الدينية في الضفة الغربية، ووالدته مسؤولة عن الاستيطان في المجلس الإقليمي لمستوطنات الضفة الغربية.


وفقًا لإحصائيات شهر أكتوبر الجاري، خسر الجيش الإسرائيلي حتى الآن 57 من الضباط والجنود في عملياتهم في غزة والضفة وجبهة لبنان، بالإضافة إلى ضربة لمخيم في الجولان.

وأكدت صحيفة هآرتس أن الجنود قتلوا في كمين نصبته لهم عناصر من حزب الله في الغابات مقابل مستوطنة زرعيت، حيث باغت المقاتلون الجنود، وكانت عملية الإخلاء صعبة للغاية تحت النيران، مما أسفر عن إصابة ستة جنود بجروح خطيرة أثناء محاولاتهم للإخلاء.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد..الكشف عن الطلب الأخير الذي وجّهه قائد قوات “الرضوان” للسيد حسن نصر الله قبل اغتياله..

مجزرة مروعة ..150 شهيدا في جباليا ونزوح جماعي من شرق خان يونس

الدوحة : فرق التفاوض الأمريكية والإسرائيلية تجتمع في الدوحة خلال أيام...

الضمير: الاحتلال ينقل معتقلي شمال غزة لـ "سيديه تيمان " بالنقب..

الكشف عن القنبلة الإسرائيلية التي تحول المباني إلى غبار في غزة ولبنان..

الاعلام العبري : الهجوم على ايران خلال 48 ساعة ..

وصول وفد روسي إلى إسرائيل لبحث صفقة تبادل مع حماس..

الأخبار الرئيسية

صحيفة تكشف عن اقتراح إسرائيلي من 3 مراحل لإنهاء حرب غزة : ترحيل قيادة حماس وسيطرة السلطة الفلسطينية على المعابر..

انتفاضةٌ إيطاليّةٌ ضدّ اسرائيل .. السياسيٌّ دي باتيستا: يجب تسليح الفلسطينيين للدفاع عن أنفسهم

385 يوم من الحرب في قطاع غزة: شهداء بالعشرات ومجازر بخان يونس وجباليا..

وقف تدفق النفط عبر " هرمز" ..خامنئي يأمر بوضع خطط عسكرية متعددة للرد على أي هجوم إسرائيلي

الاعلام العبري : الهجوم على ايران خلال 48 ساعة ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية