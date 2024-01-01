الاعلام العبري يحرض على طبيبة وصفت العقيد إحسان دقسة الذي قتل في غزة بـ "المجرم"

القدس المحتلة / سما/

شنّت وسائل إعلام إسرائيلية، حملة تحريض على طبيبة فلسطينية، من الداخل، بحجة أنها نشرت منشورا، تصف فيه ضابطا إسرائيليا كبيرا قتل في قطاع غزة بـ "المجرم".

وذكرت القناة 14 العبرية، أن الدكتورة بتلة فلاح، طبيبة عربية إسرائيلية، أثارت ضجة كبيرة بعد أن نشرت على حسابها في تطبيق إنستغرام منشورا باركت فيه مقتل قائد لواء المدرعات 401، العقيد إحسان دقسة، الذي قُتل في المعارك الأخيرة بقطاع غزة، واصفةً إياه بـ"المجرم".

فلاح، التي تحمل رخصة مزاولة مهنة الطب في إسرائيل والتي عملت سابقا في المركز الطبي شيبا بتل هشومير، كتبت في المنشور الذي نشرته بعد ساعات من مقتل الضابط: "المقاومة تنتقم، وهذا سيكون مصير كل مجرم".

وقتل العقيد إحسان دقسة، قائد لواء المدرعات 401، يوم أمس في المعارك الدائرة في قطاع غزة، وهو من الطائفة الدرزية ومن سكان دالية الكرمل.