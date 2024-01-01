حدث أمني خطير ضد الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.. مقتل 4 ضباط بينهم قائد لواء (صور وفيديو)

غزة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي أجلى عددا من القتلى والإصابات في صفوفه نحو مستشفى سوروكا في بئر السبع بعد حدث أمني خطير في قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه يجري التحقيق في مقتل عدد من الضباط ضباط بالحدث الأمني في غزة.

وأكدت مصادر إعلامية "مقتل أربعة ضباط إسرائيليين برتب مختلفة في حدثين منفصلين في جباليا، أحدهما تفجير مدرعة و الآخر عملية قنص"

فيما ذكرت مصادر أخرى "مقتل قائد اللواء 401 في الجيش الإسرائيلي العقيد إحسان دقسة في معارك جباليا شمالي قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر إعلامية سعودية مقتل 4 ضباط إسرائيليين في غزة بينهم عقيد وهو قائد لواء المدرعات.

ولاحقا أعلن رئيس مجلس دالية الكرمل عن مقتل قائد اللواء 401 المدرع إحسان دقسة في معارك جباليا اليوم.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن العقيد إحسان دقسة، من الطائفة الدرزية، قتل خلال تفجير مدرعة النمر مع فريقه الذي جاء لتلقي معلومات استخباراتية في الميدان في جباليا - حيث كان مسؤولًا عن العمليات في جباليا.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن قائد لواء المدرعات 401 القتيل من أعلى الرتب العسكرية الإسرائيلية التي قُتلت في قطاع غزة.

فيما قال موقع حدشوت بزمان العبري أن حدث أمني صعب في غزة، وحماس نشرت فيديو من الحدث.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية بأن معارك ضارية في شمال قطاع غزة ، حيث تجري اشتباكات تجري في هذا الوقت في جباليا، بينما يشن سلاح الجو غارات.

وأكدت أنه في حدث آخر في غزة، أصيب مقاتل من الجيش بجروح حرجة جدا "موت سريري" بنيران قناص.



ووثقت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام عبرية مروحية تابعة للجيش تنقل الجنود المصابين.

وأعلنت كتائب القسام عن قنص اثنين من جنود الاحتلال، وأصبناهما إصابة مباشرة في "بلوك 2" بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة.

كما بثت كتائب القسام، لقطات لتدمير دبابة ميركافا للاحتلال، بواسطة صواريخ غير منفجرة من مخلفات الاحتلال في شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.



وتظهر اللقطات، مقاتلي القسام، خلال تحضير صاروخين من عيار ثقيل غير منفجرين، من مخلفات الاحتلال، وتجهيز موقع زراعتهما في طريق آليات الاحتلال، لتفجيرهما عند مرورها.



وكتب المقاتلون على الصواريخ بعد تجهيزها: "بضاعتكم ردت إليكم".



ورصدت "القسام"، دبابة تحضر إلى المكان، وبعد تمركزها فوق الصواريخ المفخخة المزروعة في الأرض، قال أحد المقاتلين إن هذه العملية إهداء إلى "شيخنا القائد المجاهد يحيى السنوار أبي إبراهيم الذي ارتقى مقبلا غير مدبر".



وتظهر اللقطات انفجارا كبيرا بشكل مباشر، وقع في دبابة الاحتلال، ما أسفر عن تدميرها، في الوقت الذي اعترف فيه الاحتلال أمس، بمقتل اثنين من جنوده، في تفجير استهدف دبابة في مخيم جباليا.



يشار إلى أن المقاومة، صعدت من عملية الاستفادة من ذخائر الاحتلال غير المنفجرة، والتي تقدر بكميات هائلة، نظرا لحجم القصف الذي وقع على القطاع.



وأتاحت هذه الذخائر فرصة للمقاومة للاستفادة منها، عبر استخدامها مجددا بتفجيرها مباشرة بقوات الاحتلال، أو عبر عملية إعادة التدوير، بالاستفادة من المواد شديدة الانفجار بداخلها وتصنيع عبوات ناسفة وقذائف جديدة بواسطتها.

