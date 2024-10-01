تفاصيل جديدة عن منفذ عملية أسدود والقتيل الإسرائيلي

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن منفذ العملية جاء من حي جباليا في قطاع غزة، حيث انتقل من هناك إلى أراضي الضفة الغربية قبل 7 أكتوبر، مشيرة إلى أن الجهاز الأمني يتحقق ​​من التفاصيل، بما في ذلك متى قام بهذه الخطوة وكيف.

وأفادت مصادر صحافية بأن الشهيد محمد بسام دردونة، من جباليا البلد شمال قطاع غزة، هو منفذ عملية إسدود، التي أدت لمقتل ضابط بشرطة الاحتلال و4 إصابات.

وقتل إسرائيلي وأصيب 5 مستوطنين آخرين بجروح متفاوتة قرب مفرق "يفنه جنوب"، فيما أعلنت الشرطة عن تصفية منفذ العملية. وقتل إسرائيلي وأصيب 5 مستوطنين آخرين بجروح متفاوتة قرب مفرق "يفنه جنوب"، فيما أعلنت الشرطة عن تصفية منفذ العملية.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن القتيل هو اللواء أدير كادوش البالغ من العمر 33 عاما، الذي كان يستعد الشهر القادم للزواج.

ووصف المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، آسي أهاروني، إطلاق النار بأنه "هجوم إرهابي"، وقال إن مطلق النار "تم تحييده".