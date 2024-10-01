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تفاصيل جديدة عن منفذ عملية أسدود والقتيل الإسرائيلي

الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل جديدة عن منفذ عملية أسدود والقتيل الإسرائيلي



القدس المحتلة/سما×/

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل جديدة عن منفذ عملية إطلاق النار عند الشارع رقم 4 قرب أسدود جنوب إسرائيل.

 

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن منفذ العملية جاء من حي جباليا في قطاع غزة، حيث انتقل من هناك إلى أراضي الضفة الغربية قبل 7 أكتوبر، مشيرة إلى أن الجهاز الأمني يتحقق ​​من التفاصيل، بما في ذلك متى قام بهذه الخطوة وكيف.

وأفادت مصادر صحافية بأن الشهيد محمد بسام دردونة، من جباليا البلد شمال قطاع غزة، هو منفذ عملية إسدود، التي أدت لمقتل ضابط بشرطة الاحتلال و4 إصابات.

 
الضابط الذي قتل في عملي إطلاق النار بأسدودوقتل إسرائيلي وأصيب 5 مستوطنين آخرين بجروح متفاوتة قرب مفرق "يفنه جنوب"، فيما أعلنت الشرطة عن تصفية منفذ العملية.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن القتيل هو اللواء أدير كادوش البالغ من العمر 33 عاما، الذي كان يستعد الشهر القادم للزواج.

ووصف المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، آسي أهاروني، إطلاق النار بأنه "هجوم إرهابي"، وقال إن مطلق النار "تم تحييده".
 
 
 
 

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