  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إيران تكشف رسميا مصير قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآني

الإثنين 07 أكتوبر 2024 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تكشف رسميا مصير قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآني



طهران/سما/

أفاد نائب شؤون التنسيق في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إيرج مسجدي، اليوم الاثنين، بأن قائد الفيلق الجنرال إسماعيل قآني بخير وصحة جيدة.


وقال مسجدي في تصريح صحفي: "الكثير يسأل ماذا حدث للجنرال قآني؟، هو بصحة جيدة ويزاول مهامه كالمعتاد".

وأِشار إلى مطالبة البعض بإصدار بيان بهذا الصدد، قائلا: "لا حاجة لمزيد من التصريحات بشأن الأمر".

وتضاربت الأنباء مؤخرا حول مصير قآني، حيث قال مسؤولان أمنيان إيرانيان كبيران، في وقت سابق إن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني كان موجودا في لبنان مؤخرا، وانقطع الاتصال به منذ الضربات الإسرائيلية على بيروت أواخر الأسبوع الماضي. 

وأكد المسؤولان لوكالة "رويترز" أن "قآني سافر إلى لبنان بعد مقتل الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، وكان موجودا في الضاحية الجنوبية لبيروت أثناء الضربة التي قيل إنها استهدفت المسؤول الكبير في الحزب هاشم صفي الدين، الأسبوع الماضي".

وتزايدت في الأيام الأخير التساؤلات بشأن اختفاء إسماعيل قآني، بعد الضربة التي شنتها إسرائيل على الضاحية الجنوبية، وأشارت بعض التقارير إلى احتمالية مقتله في الهجمات الإسرائيلية.

وأشارت مصادر إيرانية في وقت سابق إلى أن "قآني بخير وبصحة جيدة"، فيما أكدت القناة الثالثة التابعة للتلفزيون الإيراني أن "قاآني موجود في طهران".

#ايران

الأكثر قراءة اليوم

دراسة إسرائيلية تكشف تفاصيل "مثيرة" عن تخطيط السنوار "الفريد" لهجوم 7 أكتوبر

عشية 7 أكتوبر.. الجيش الإسرائيلي يعرض مشاهد جديدة لهجوم "طوفان الأقصى" (فيديو)

لماذا ستفشل خطة الاحتلال الجديدة لتهجير شمال قطاع غزة؟

القناة 13: الوفد الإسرائيلي المفاوض سيقدم مقترحا جديدا لصفقة تبادل مع حماس..

لأول مرة منذ 8 أكتوبر.. صواريخ “حزب الله” تدك حيفا وأنباء عن إصابات خطيرة وصفارات الإنذار تدوي في طبريا

الكشف عن خريطة إيرانية لبنك أهداف محتملة في الداخل الإسرائيلي ..

هارتس: نتنياهو يناقش نقل مسؤولية المساعدات الإنسانية في قطاع غزة إلى الجيش الإسرائيلي

الأخبار الرئيسية

photo_2024-10-07_15-35-58

كلمة مصورة لأبو عبيدة في الذكرى السنوية الأولى لـ "طوفان الأقصى" (فيديو)

كتائب القسام تطلق رشقة صاروخية صوب "تل أبيب" (شاهد)

"يديعوت": هل هي فرصة حقيقية لتغيير وجه الشرق الأوسط؟

"بوليتيكو": مخابرات أمريكا زادت من جمع المعلومات عن "حماس" وغزة لكنها تواجه عقبات

20241007094250afpp-afp_36jf3ly.h-730x438

أخطر نتائج “طوفان الأقصى” نكبةٌ في غزة ونزيفٌ في وعي الإسرائيليين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية