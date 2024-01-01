ما مصير خليفة حسن نصر الله؟

أكد مصدر أمني لبناني أن "حزب الله" اللبناني فقد الاتصال برئيس مجلسه التنفيذي هاشم صفي الدين منذ يوم الجمعة الماضي.



وقال المصدر إن صفي الدين كان في مقر تحت الأرض عندما تم استهدافه بغارة إسرائيلية في منطقة المريجة.



وأفادت وسائل إعلام عبرية أمس الجمعة بأن التقييم يتزايد بأن خليفة أمين عام حزب الله حسن نصر الله، هاشم صفي الدين، قتل في القصف الإسرائيلي استهدف ضاحية بيروت الجنوبية يوم الخميس.

وتردد اسم صفي الدين وهو رئيس المكتب التنفيذي لحزب الله كأحد المرشحين الأوفر حظا لتولي منصب الأمين العام للحزب خلفا لحسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل بالضاحية.

وتأتي هذه الضربات الجوية ضمن هجوم واسع النطاق أدى إلى نزوح أكثر من 1.2 مليون لبناني بالإضافة إلى عملية برية أطلقتها تل أبيب على جنوب لبنان.