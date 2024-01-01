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ماسك: معارك أسراب الطائرات المسيرة قادمة

الإثنين 30 سبتمبر 2024 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماسك: معارك أسراب الطائرات المسيرة قادمة



واشنطن / وكالات/

توقع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أن تكون المعارك في المستقبل بين أسراب الطائرات المسيرة، التي قال إنها ستكون "مذهلة".

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جاء ذلك في رد ماسك على تغريدة لأحد المستخدمين كتب فيها أن الولايات المتحدة تستطيع إنتاج نحو 20 ألف طائرة مسيرة سنويا، بينما تستطيع الصين إنتاج نفس هذا العدد من المسيرات خلال يوم واحد.

وكان رد ماسك على التغريدة: "معارك أسراب الطائرات المسيرة قادمة وسوف تذهلك".

وكان رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال راندي جورج قد قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة تحاول يائسة زيادة المعروض من المكونات الأمريكية والأوروبية للطائرات المسيرة بعد الحظر المفروض على استخدام الأجزاء الصينية، إلا أن ذلك لا يتعدى كونه "حفنة" حتى الآن.

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