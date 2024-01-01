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جيش الاحتلال يغتال 3 من قيادة "الجبهة الشعبية" في قصف حي الكولا في بيروت

الإثنين 30 سبتمبر 2024 06:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يغتال 3 من قيادة "الجبهة الشعبية" في قصف حي الكولا في بيروت



بيروت /سما/

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن 3 من قادتها قتلوا في غارة لجيش الاحتلال استهدفت شقة بمنطقة الكولا في بيروت فجر يوم الاثنين.

وقالت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في بيان إنها "بمزيد من الفخر والاعتزاز تزف شهدائها القادة الرفيق الشهيد القائد البطل محمد عبد العال (أبو غازي) عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤول الدائرة العسكرية الأمنية.

 والرفيق الشهيد القائد البطل عماد عودة (أبو زياد) عضو الدائرة العسكرية للجبهة وقائدها العسكري في لبنان.

 والرفيق الشهيد البطل عبد الرحمن عبد العال".

وقالت أن القادة الثلاثة "ارتقوا شهداء على طريق تحرير فلسطين فجر يوم الإثنين 30 أيلول 2024. إثر عملية اغتيال غادرة نفذتها طائرات الاحتلال الصهيوني في منطقة الكولا في العاصمة اللبنانية بيروت".

وأكدت أن "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهي تودع قادتها الشهداء الأبطال، فإنها تعاهدهم وتعاهد كل شهداء شعبنا وأمتنا، بأنها ستواصل درب الكفاح والمقاومة حتى كنس الاحتلال مهما طال الزمن ومهما بلغت التضحيات".

واستهدف طيران جيش الاحتلال الحربي لأول مرة شقة سكنية خارج الضاحية الجنوبية في منطقة الكولا على مدخل العاصمة بيروت.

وأطلقت طائرة مسيرة لجيش الاحتلال صاروخا واحدا على الأقل تجاه أحد الشقق في منطقة الكولا في بيروت.

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