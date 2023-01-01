استشهاد 11 شخصا بينهم أطباء بغارات إسرائيلية جنوب لبنان..

وكالات / سما/



استشهد 11 شخصا وأصيب 10 آخرون، بين أطباء وممرضين ومسعفين، جراء غارات جوية إسرائيلية، السبت، على بلدتي الطيبة ودير سريان جنوب لبنان.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن “11 شخصا استشهدوا وأصيب 10 آخرون من الأطباء والممرضين والمسعفين جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت مراكز ومستوصف الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في بلدتي الطيبة ودير سريان جنوب لبنان”، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وليل الجمعة/ السبت، تعرضت بلدات بوسط وشرق وجنوب لبنان، لغارات جوية إسرائيلية تعد “الأعنف” منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.

وصباح اليوم، أعلنت إسرائيل اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله السبت في الغارة التي استهدفت الجمعة مقر قيادة الحزب في ضاحية بيروت الجنوبية. وقال الناطق باسم الجيش عبر “إكس”، “حسن نصرالله قتل” إلا أن الحزب لم يؤكد ذلك بعد.

