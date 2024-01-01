وكالة تسنيم الايرانية تؤكد : نصر الله في مكان آمن

بيروت/ سما/

قالت وكالة تسنيم الإيرانية -نقلا عن مصادر أمنية- إن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في مكان آمن وما تتداوله وسائل الإعلام الإسرائيلية غير صحيح.

واعلن مصدر مقرب من حزب الله ان الأمين العام للحزب حسن نصرالله بخير بعد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي":نواصل استهداف أهداف إرهابية تهدد مواطني دولة إسرائيل في لبنان".

وقال" قصفنا المقر المركزي لحزب الله في قلب الضاحية الجنوبية ببيروت"

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن الهدف من القصف على الضاحية الجنوبية هو اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله..

واكد الاعلام اللبناني أن عدد من المباني سويت بالأرض جراء الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، ولم ترد حتى الآن معلومات عن ضحايا.