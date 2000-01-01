354 يوما للحرب على فلسطين: عشرات الشهداء والجرحى في غزة

غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٥٤ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاث مجازر خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية وصل منها للمشافي ٢٤ شهيدا و ٦٠ اصابة .

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤١٤٥٥ شهيدا و ٩٥٨٧٨ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وبدأت في قطاع غزة اولي تظاهرات التضامن مع الشعب اللبناني .

ورفع عشرات الصحفيين شعارات تؤكد وحدة المصير في ساحة مشفى ناصر بخان يونس.

جنوب القطاع

وارتقى خمسة شهداء وأكثر من عشر إصابات جراء استهداف منزل لعائلة "أبو حرب" في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس.

واستشهد اثنين من المواطنين واصيب خمسة جراء استهداف منزلا لعائلة "أبو جربوع" في منطقة التحلية جنوب خان يونس.

واستشهدت امرأة فلسطينية في قصف شمال مدينة رفح جنوب القطاع.

وواصل جيش الاحتلال قصف وحرق ونسف المنازل في مختلف أنحاء مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وهاجمت الطائرات المروحية خيام النازحين غرب المدينة.

وسط القطاع

وارتقى شهيدان وإصابات في غارة من طائرات الاحتلال المسيرة بمحيط مطاحن السلام شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

واصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة نوفل في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

غزة والشمال

واستشهد مواطن متأثرا بجراحه إثر قصف الاحتلال منزلا لعائلة " الشيخ" في حي الدرج قبل أيام ليرتفع عدد الشهداء إلى 8.

وواصل جيش الاحتلال نسف المنازل في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

واستهدف قصف مدفعي محيط ديوان أبو شريعة بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأطلقت الزوارق الحربية قذائف بشكل متقطع جنوب غرب مدينة غزة.