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بن سلمان: المملكة تستنكر الجرائم الإسرائيلية ولا علاقات مع إسرائيل قبل الدولة فلسطينية

الأربعاء 18 سبتمبر 2024 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن سلمان: المملكة تستنكر الجرائم الإسرائيلية ولا علاقات مع إسرائيل قبل الدولة فلسطينية



الرياض / وكالات/

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأربعاء أن بلاده لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل “قيام دولة فلسطينية”، معرباً عن إدانة المملكة لـ”جرائم” اسرائيل.
وقال بن سلمان لدى افتتاحه أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى “تتصدر القضية الفلسطينية اهتمام بلادكم، ونجدد رفض المملكة وإدانتها الشديدة لجرائم سلطة الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني”، مضيفا “لن تتوقف المملكة عن عملها الدؤوب، في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ونؤكد أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل من دون ذلك”.
واضاف “ان المملكة تسعى لتعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي للوصول إلى حلول سياسية للأزمات في اليمن والسودان وليبيا”.
قال ولي العهد السعودي “تتصدر القضية الفلسطينية اهتمام بلادكم، ونجدد رفض المملكة وإدانتها الشديدة لجرائم سلطة الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، متجاهلة القانون الدولي والإنساني في فصل جديد ومرير من المعاناة، ولن تتوقف المملكة عن عملها الدؤوب، في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ونؤكد أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك. ونتوجه بالشكر إلى الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية تجسيداً للشرعية الدولية، ونحث باقي الدول على القيام بخطوات مماثلة”.
وقال بن سلمان إنه منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 والمواطن نصب أعيننا فهو عمادها وغايتها، مشيراً إلى أن أي إنجاز يتحقق عبر مظلتها الشاملة للمسارات المختلفة، يعد رفعة للوطن ومنفعة للمواطن وحصانة للأجيال القادمة من التقلبات والتغيرات.
وأضاف في إطار الخطاب الملكي نيابة عن الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن صندوق الاستثمارات العامة يواصل دوره في تحقيق أهدافه ليكون قوة محركة للاستثمار، لافتاً إلى أن البطالة بين المواطنين والمواطنات، سجلت أدنى مستوى لها تاريخي في الربع الأول من عام 2024م بلغ (6ر7%)، بعد أن كانت نسبته (8ر12%) في عام 2017م.

وأكد الأمير محمد بن سلمان أن السعودية حققت منجزات جوهرية كثيرة في هذه الرحلة العظيمة، حسب حديثه لافتاً إلى أن ضمن هذه النماذج نموذج الأنشطة غير النفطية في المملكة، إذ سجلت أعلى إسهام لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ (50%) في العام الماضي، مما يعزز استدامة النمو وشموليته ويحقق جودة عالية في التنوع الاقتصادي.

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