مجزرة في البريج..عائلات كاملة مسحها الاحتلال الاسرائيلي من السجل المدني صباح اليوم..

غزة / سما /

ارتكبت قوات الاحتلال، مجزرة جديدة في مخيم البريج وسط قطاع غزة راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.

وقالت مصادر طبية ان قوات الاحتلال حازما ناريا في بلوك 12 وسط المخيم مستهدفة اربعة منازل لأبو شوقة والترتروي والبطران.

واستهدف الاحتلال سيارت الدفاع المدني التي وصلت للإنقاذ الجرحى.

وافادت حصيلة أولية باستشهاد نحو عشرين فلسطينيا فيما يدور الحديث اعداد كبيرة تحت الأنقاض.

ومسحت عائلات كاملة من السجل المدني في مجزرة البريج التي ارتكبها الاحتلال صباح اليوم، عرف من الشهداء:

- أبو ياسر أبو شوقة وزوجته

- أم حسين أبو شوقة

- معتصم أبو شوقة وزوجته

- الباشا أبو شوقة وزوجته

- أبو خليل أبو شوقة وزوجته وأولادهما

- معتز أبو شوقة وزوجته وابنهما

- زوجة الشهيد حسين أبو شوقة وأولادها.

أما شهداء عائلة الترتوري بمخيم البريج فهم:

فريد محمود الترتوري وزوجته

محمد محمود الترتوري وزوجته

ياسر فريد الترتوري

سائد فريد الترتوري

هاني محمد الترتوري

أحمد محمد الترتوري

محمود محمد الترتوري

جنى محمد الترتوري

وفي خان يونس استهدفت طائرات الاحتلال شابا يستقل دراجة هوائية ما اسفر عن استشهاده.

وفي سياق متصل اظهر التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 347 على قطاع غزة ان الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 26 شهيدا و 84 اصابة خلال ال 24ساعة الماضية .

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 41,252 شهيدا و 95,497 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.