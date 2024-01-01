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كتائب القسام: عملية معبر الكرامة تعبر عن ضمير أمتنا وعن مآلات طوفان الأقصى

الأحد 08 سبتمبر 2024 09:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
كتائب القسام: عملية معبر الكرامة تعبر عن ضمير أمتنا وعن مآلات طوفان الأقصى



غزة /سما/

باركت كتائب الشهيد عز الدين القسام؛ الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الأحد، عملية معبر الكرامة. واصفة إياها بـ "البطولية النوعية".

وقالت الناطق باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة، في تغريدات له عبر منصته الرسمية على موقع "تيليغرام"، وتابعتها "سما": "نبارك العملية البطولية والنوعية على معبر الكرامة التي نفذها الشهيد الأردني البطل ماهر الجازي؛ أحد أبطال طوفان الأقصى".

وشدد أبو عبيدة على أن "مسدس البطل الأردني في نصرة أقصانا وشعبنا كان أكثر فاعلية من جيوش جرارة وترسانة عسكرية مكدسة".

 

ونوه إلى أن "العملية تعبر عن ضمير أمتنا وعن مآلات طوفان الأقصى والكابوس الذي ينتظر الكيان الصهيوني من أبطال أمتنا".

وصرح الناطق باسم القسام، بأن مجاهدي الكتائب في قطاع غزة "أدّوا في عقدهم القتالية وكمائنهم وثغورهم صلاة الغائب على الشهيد بطل العملية".

وصباح اليوم الأحد، قُتل ثلاثة إسرائيليين في عملية إطلاق نار نفذها أردني قرب معبر الكرامة (المعروف إسرائيليًا باسم أللنبي) قبل أن يرتقي شهيدًا.

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