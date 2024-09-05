جنرال احتياط اسرائيلي : حماس لم تُهزَم ولن يتم القضاء عليها حتى لو استمرت الحرب 5 أعوام سنبقى تراوح مكاننا في غزة

القدس المحتلة/سما/

قال اللواء في الاحتياط في “جيش” الاحتلال، طال روس، أن ما حدث في “غلاف غزة”، في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023، هو الفشل الأكبر لـ”إسرائيل”، مشدداً على ضرورة أن تعرف كل هرمية قيادة الـ7 من أكتوبر، ومن يرتبط بها، وحتى الذين كانوا قبل ذلك، أنّ وظيفتهم انتهت، ويجب أن يأتي جيل جديد.

وقال روس، في حديث إلى قناة “كان” الإسرائيلية، “أننا فعلاً فقدنا الشمال”، مؤكداً أن “إسرائيل” لا تعالج التهديد في الشمال ولا من إيران، وأنها في حرب استنزاف في الشمال والجنوب.

ورأى روس أن وضع حماس اليوم يؤكد أنها لم تُهزَم ولم يتم القضاء عليها، وأنه حتى لو استمرت الحرب 5 أعوام، فستبقى “إسرائيل” تراوح مكانها في غزة.

وكانت عضو “كنيست” الاحتلال، شارون نير، رأت أنّ الفشل الإسرائيلي لم يقتصر على الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأنّ الحكومة التي فشلت في هذا التاريخ مستمرة في الفشل على مدى 11 شهراً، مضيفةً أن “ما ترونه هو عمى استراتيجي يجب أن نستفيق منه”.

وفي السياق ذاته، انتقد رئيس لجنة الخارجية والأمن السابق في “الكنيست”، تسفي هاوزر، في حديث إلى القناة “الـ12” الإسرائيلية، تركيز رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على “محور فيلادلفيا” “بينما إسرائيل محاطة بطوق من نار”، مضيفاً أن “المشكلة هي في الشمال، والمشكلة هي حزب الله، وليس محور فيلادلفيا، ومن السهل علينا أن نتحدث عن فيلادلفيا”.