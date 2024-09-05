فندق ريكسوس تيرسان إسطنبول يفتح أبوابه للضيوف

اسطنبول / وكالات/

تمّ افتتاح فندق ريكسوس تيرسان إسطنبول، التابع لمجموعة ريكسوس، بحضور الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان.

وعبّر فتّاح تامينجى، رئيس مجلس إدارة فنادق ريكسوس، عن رؤيته لهذا المشروع بالقول: "نُعيد إعادة إحياء منطقة تيرسان إسطنبول التي تأسست منذ 600 سنة، والتي تعكس أكثر العناصر القيّمة في تاريخ إسطنبول الثقافي والصناعي، والتي بقيت مهمّشة لسنوات عديدة،

وأضاف قائلا " يعود الفضل في ذلك إلى رؤية فخامة الرئيس رجب طيّب أردوغان وإلى الجهود المشكورة التي بذلتها وزارة النقل والبنى التحتية في تركيا. وفي هذا الإطار، نعمل على ترميم هذه المنطقة لتُصبح فسحة عصرية تليق بالسكن لمواطنينا الأعزّاء.

ومضي يقول " لقد أنجزنا المرحلة الأولى من المشروع، ونجحنا في الحفاظ على طابع المنطقة وتراثها إلى حدّ كبير , وسيحمل فندق ريكسوس تيرسان إسطنبول، الذي افتتحناه في هذه المنطقة المميّزة التي ستُصبح جزءًا من ذاكرة المدينة مرة جديدة، رؤية جديدة وريادية لمفهوم الضيافة الحضرية. كما سيُساهم بشكل ملحوظ نهضة الاقتصاد وخلق فرص العمل.

وتوقع السيد فتاح تامنجى ان يؤدّي ريكسوس تيرسان إسطنبول دورًا مهمًا في نقل هذا التراث الثقافي المتجذّر في عمق المدينة إلى أجيال المستقبل".

وتابع قائلًا: "لقد راعَينا أصغر التفاصيل في فندق ريسكوس إسطنبول، من الهندسة المعمارية حتّى تصميم الديكور. آمل أن يحمل هذا المشروع الجديد، الذي أعتبره أكثر من مجرّد مشروع تجاري بالنسبة إلي، الخير إلى مدينتنا وبلادنا. وأودّ أن أشكر فخامة الرئيس رجب طيّب أردوغان الذي شرّفنا بدعمه وحضوره".

وتُعتَبر مجموعة ريكسوس من الأسماء الرائدة في قطاع السياحة بفضل خبرتها التي تُقارب ربع قرنٍ من الزمن والخدمات الاستثنائية التي تُقدّمها للضيوف.

فندق ريكسوس تيرسان إسطنبول: جوهرة مجموعة ريكسوس

يضمّ فندق ريكسوس تيرسان إسطنبول 432 غرفة، ويعتبر جوهرة مجموعة ريكسوس التي تملك وجهات استثمارية موزّعة على ثماني دول وثلاث قارات،. سيوفّر ريكسوس تيرسان إسطنبول ملاذًا للاستجمام في قلب المدينة بالإضافة إلى تجارب استثنائية تُراعي احتياجات الضيوف، بفضل تصميمه الداخلي الذي يمزج بين التاريخ والثقافة والفن، ومساحاته المخصّصة لتقديم تجارب طعام فاخرة، فضلًا عن الأنشطة الرياضية التي تُعيد الصفاء إلى الجسم والروح، وحوض السباحة مترامي الأطراف الذي يتميز بإطلالة فريدة على القرن الذهبي. ولا شكّ في أنّ الفندق سيُصبح من أهمّ معالم المدينة التي تستقطب السيّاح من داخل تركيا ومن جميع أنحاء العالم، نظرًا إلى هندسته المعمارية التي تتناغم مع النسيج التاريخي للمنطقة، وقربه من مركز المدينة، والإطلالات المحيطة بالمدينة القديمة. علاوةً على ذلك، يُمكن الوصول إلى فندق ريكسوس ترسانة إسطنبول بسهولة عن طريق البحر.

يولي فندق ريكسوس تيرسان إسطنبول أولويّة كبيرة للثقافة والفنون والرياضة. ويُطلّ على القرن الذهبي، الذي يُعتَبر رمزًا من رموز نهضة المدينة منذ عهد البيزنطيّين، والذي يُشكّل ميناءً طبيعيًا ممتازًا جعل من إسطنبول مركزًا تجاريًا رئيسيًا في منطقة المتوسط والشرق الأدنى في العصور الوسطى. ومن وحي موقعه، اختار الفندق مجموعة فنيّة مميّزة، تحت عنوان الاستدامة الثقافية، تشمل أعمالًا فنيّة معاصرة تحمل توقيع فنّانين محليّين وعالميّين، ويرافقها كاتالوغ وأرشيف رقمي.

كما سيستضيف الفندق فعاليّات محليّة ودوليّة عديدة في صالاته الفسيحة والفخمة، التي تشمل قاعة تيرسان وقاعة تيرسان إسطنبول للمناسبات.

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علي أوزباي

نائب رئيس التسويق والشؤون الإعلامية – مجموعة ريكسوس

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