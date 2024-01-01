  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو عبيدة يكشف تغييرًا في تعليمات التعامل مع الأسرى بعد حادثة النصيرات

الإثنين 02 سبتمبر 2024 09:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو عبيدة يكشف تغييرًا في تعليمات التعامل مع الأسرى بعد حادثة النصيرات



غزة/سما/

أعلن الناطق باسم كتائب القسام ابو عبيدة أن تعليمات جديدة صدرت للمجاهدين المكلفين بحراسة الأسرى بخصوص التعامل معهم حال اقتراب الجيش الإسرائيلي من مكان احتجازهم بعد حادثة النصيرات.


وفي تغريدات نشرها عبر صفحته على "تلغرام"، قال أبو عبيدة: "نتنياهو وجيش الاحتلال وحدهم من يتحملون المسئولية الكاملة عن مقتل الأسرى بعد تعمدهم تعطيل أي صفقة لتبادل الأسرى لمصالح ضيقة، علاوةً على تعمّدهم قتل العشرات منهم من خلال القصف الجوي المباشر".

وأضاف: "نقول للجميع وبشكلٍ واضح أنه وبعد حادثة النصيرات، صدرت تعليمات جديدة للمجاهدين المكلفين بحراسة الأسرى بخصوص التعامل معهم حال اقتراب جيش الاحتلال من مكان احتجازهم".

وأردف أبو عبيدة: "إصرار نتنياهو على تحرير الأسرى من خلال الضغط العسكري بدلا من إبرام صفقة سيعني عودتهم إلى أهلهم داخل توابيت وعلى عوائلهم الاختيار إما قتلى وإما أحياء".

الأكثر قراءة اليوم

بن سلمان يتحرك ضد إسرائيل.. ماذا طلب من السيسي؟.

الطب الشرعي الإسرائيلي يحدد طريقة وتوقيت مقتل الأسرى الـ6 في رفح

صنداي تايمز: الإفراج عن “مانديلا فلسطين” قد ينهي حرب غزة ومخاوف من قيام اسرائيل باغتياله في زنزانته

الأسرى الإسرائيليون القتلى الـ6 كانوا على بعد كيلومتر واحد من الهارب فرحان القاضي

نتنياهو يكيل الاتهامات لمصر.. ويحدد مصدر سلاح حماس

ترامب يهاجم بايدن وهاريس: أيديهما ملطخة بدماء الأسرى الإسرائيليين

الادارة الأمريكية تعد وثيقة "العرض النهائي" للصفقة بين إسرائيل وحماس

الأخبار الرئيسية

20240902083235

نتنياهو: ثلاثة من أهداف الحرب الأربعة تمر عبر محور فيلادلفيا

66d5c2214236041b39086bf5

صورة حديثة لمحور "فيلادلفيا" تكشف محاولة "إسرائيل" فرض أمر واقع على مصر وقطاع غزة

2169799612

"وثيقة الدم" التي كتبها نتنياهو وحسمت مصير 6 أسرى قتلوا في غزة

نتنياهو يكيل الاتهامات لمصر.. ويحدد مصدر سلاح حماس

بايدن: قريبون جدا من اتفاق نهائي لكن نتنياهو لا يبذل الجهد الكافي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية