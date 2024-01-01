أبو عبيدة يكشف تغييرًا في تعليمات التعامل مع الأسرى بعد حادثة النصيرات

غزة/سما/

أعلن الناطق باسم كتائب القسام ابو عبيدة أن تعليمات جديدة صدرت للمجاهدين المكلفين بحراسة الأسرى بخصوص التعامل معهم حال اقتراب الجيش الإسرائيلي من مكان احتجازهم بعد حادثة النصيرات.



وفي تغريدات نشرها عبر صفحته على "تلغرام"، قال أبو عبيدة: "نتنياهو وجيش الاحتلال وحدهم من يتحملون المسئولية الكاملة عن مقتل الأسرى بعد تعمدهم تعطيل أي صفقة لتبادل الأسرى لمصالح ضيقة، علاوةً على تعمّدهم قتل العشرات منهم من خلال القصف الجوي المباشر".

وأضاف: "نقول للجميع وبشكلٍ واضح أنه وبعد حادثة النصيرات، صدرت تعليمات جديدة للمجاهدين المكلفين بحراسة الأسرى بخصوص التعامل معهم حال اقتراب جيش الاحتلال من مكان احتجازهم".

وأردف أبو عبيدة: "إصرار نتنياهو على تحرير الأسرى من خلال الضغط العسكري بدلا من إبرام صفقة سيعني عودتهم إلى أهلهم داخل توابيت وعلى عوائلهم الاختيار إما قتلى وإما أحياء".